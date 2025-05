TRINOKKEL JUHTKIRI: Ukraina ja must muld – inimkonna kriiside ja lahenduste näidistulipunkt

Pestitsiidide kontrollimatu kasutamine sadadel miljonitel hektaritel mürgitab muldade hea seisundi tagamiseks kriitilise tähtsusega organisme.

On leitud, et mulla elurikkust ohustab enim reostus – eelkõige pestitsiidide ja raskmetallide reostus –, mitte kliimamuutus. Teadlased on mures, et me teame tegelikult väga vähe kahjust, mida see põhjustab. Kuna me teame maa-alusest elust palju vähem kui maapealsest, on ka mullaelustiku käekäigu hindamisel palju lahtisi otsi ja vastuseta küsimusi.

Mullast tuleb 95% inimese toidust ning mullast rohkem on süsinikku seotud ainult maailmameres, kuid sellele vaatamata jätkame me maapinna ulatuslikku reostamist ja muldade hävitamist – dokumendi “ELi mullastrateegia 2030. aastaks” järgi uhutakse Euroopas igal aastal erosiooni tõttu minema ligikaudu miljard tonni mulda. Muld kaob maailmas kümnetes kordades kiiremini, kui loodus seda taastoota suudab. Sellele lisaks toimub nii mitmekülgne ja ulatuslik muldade reostamine, et selle täpse ulatuse mõõtmine on keeruline. Igatahes ÜRO hoiatab, et keskkonda sattuvate saasteainete, sealhulgas ravimite, antimikroobsete ainete ja plastide tõttu on oodata mullareostuse kiiret suurenemist.

Importistikutega oleme saanud aedadesse ka importkahjurid, millest kurikuulsaim on ehk Lusitaania teetigu, kelle mune väetisegraanulitega sageli sassi aetakse. Rusikareegel: teomunad on ühesuurused, hulgakesi koos ja ei purune krõpsatusega. Foto: Facebook