TRINOKKEL Marian Nummert: mullas kohtuvad kõik meie praeguse aja probleemid ja tõenäoliselt ka lahendused

Tervik koosneb tervikutest. Mind on alati huvitanud nö servaalad, kus käiakse ehk vähem, kuid kus mitmekesisust on kõige rohkem. Põllumajanduse, ökoloogia ja permakultuuri ristumiskohas avastasin enda jaoks mulla elurikkuse ja sain aru, et kuigi tegemist on ühe kõige mitmekesisema kooslusega planeedil, teame me sellest veel liiga vähe. Mullas kohtuvad kõik meie praeguse aja probleemid ja tõenäoliselt ka lahendused. Kui mulda näha ja kohelda kui tervikut, saab suurem looduse terviklikkus ka selgemaks. Nii nagu fraktalisse sisse suumides näeb ikka aina korduvaid mustreid, nii on ka looduses – ükskõik kuhu vaatad, näed toimivaid põimunud tervikuid. Mulla lähemalt vaatamine toob ilmsiks need kohad, kus meil on inimestena, harijatena ja looduse karjastena arenguruumi.