TRINOKKEL Jonathan Dawson: süvamuutused – haridus ja majandus, mis asetavad keskmesse inimesed ja planeedi

Me elame ajal, mil meie süsteemid on lakkamas toimimast – lood ja väärtused, mis on aidanud meil seni maailma mõista, ei täida enam oma eesmärki. Ümberringi on näha katkemise märke ning põimuvate kriiside ulatuse edasi andmiseks on esile kerkimas täiesti uus sõnavara.