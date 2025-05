TRINOKKEL Anne Luik: elurikkus on kestliku toidutootmise eeldus!

Toidutootmine on eksistentsiaalse tähtsusega majandusharu, kuid see pole lihtsalt majandus, vaid otseselt looduses toimiv ja selle talitlusi oluliselt mõjutav tegevus. Kui heita pilk meie mõne põllumajandusliku tegevuse viimaste aastakümnete trendidele, siis ilmneb keskkonnakoormuse tõus. Statistikaameti andmeil suurenes uuel aastatuhandel paarikümne aastaga põllumaa osatähtsus 1,35 korda. See tähendab, et intensiivsesse maakasutusse haaratud aladel looduslik elurikkus muutus ja vähenes. Sellele aitasid kaasa põllukultuuride saagikuse tagamiseks kasutatavad agrokemikaalid – mineraalväetised ja taimekaitsevahendid.