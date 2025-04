TRINOKKEL Säilenõtkuse uurija Karin Kruup: mäng tehnoloogiaga on ammu turvalistest piiridest väljunud

Mihkel Kunnus (MK): Mina astusin aastal 2000 Tartu Ülikooli keemiateaduskonda maailmapildiga, mille parim ilukirjanduslik kirjeldus on Jules Verne’i “Saladusliku saare” reipas ja enesekindlas insenerivaimustuses. Mu vaimusüda murdus vaikselt ja vääramatult umbes 15 aastaga. Kui käänakuterohke on olnud Teie maailmapilt? On selles suuri pöördeid või sattusite kohe selliste õpetajate juurde, kelle antud teeots tupikusse ei viinud?