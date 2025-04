TRINOKKEL LUCAS BUCHHOLZ: inimkond on minetanud arusaama elujõust ja seisab arengu ristteel

Mind on alati huvitanud erinevad vaatenurgad, filosoofiad ja maailmavaated. Nii et ma teadsin kogidest, ja kui ma kuulsin, et nad on Saksamaale tulemas, küsisin korraldajalt, kas nad vajavad tõlki. Ta vastas, et jah kindlasti, ja et nad otsivad kogidele ka ööbimiskohta. Pakkusin mõlemat ja nii ma siis kohtusin esimest korda ühe mama’ga (konkreetne meessoost kogi tark, üldnimetusena mamo – toim). Sõitsin temaga koos ringi ja muudkui tõlkisin, ühel hetkel kutsus ta mind Sierrasse külla (kogide kodupaik Sierra Nevada de Santa Marta mäestikus Colombias, nende jaoks maailma süda – toim). Sel ajal töötasin ma Euroopa Liidu jaoks Pakistanis, mis on ilus ja huvitav riik, aga töö oli väga igav. Nii et ma võtsin selle pakkumise vastu ja läksin sinna 2016. aastal. See kutse inspireeris mind. Samas võib mainida ka, et olin sel ajal isiklikus või tööalases kriisis ja otsisin midagi muud, mida oma elus teha. Mamo’d ütlesid hiljem, et peaksin kirjutama raamatu ja looma akadeemia, mida ma olengi teinud ja millega tegelen edasi.