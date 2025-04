TRINOKKEL JUHTKIRI: turvalistest piiridest väljunud mäng

"Inimkond on kasvanud nii suureks, et me ei saa ennast enam pidada lasteks, kes tohivad tehnoloogiaga ette mõtlemata oma liivakastis mängida. Me peame aru saama, et see mäng on ammu turvalisest kastist väljunud, ning me peame ette vaatama, mida me mille jaoks ja kuidas kasutame. Kui on risk loodust ja elurikkust kahjustada, siis peame seda võtma tõsiselt. Loodust on meile vaja. Kui võtame looduselt praegu rohkem, kui sellel on anda, siis kahetseme seda hiljem. Või siis polegi enam aega kahetseda," ütleb säilenõtkuse uurija Karin Kruup käesoleva lehenumbri intervjuus.

See on päris täpne kokkuvõte inimkonna suurest kimbatusest (human predicament). Võib-olla tunduvad need kõnekeelsed sõnad ebamäärased. Pole raske ette kujutada siin „ninaprilli”, kes tõstab hoogsalt käe ja nõuab, et kõigepealt tuleks defineerida „loodus”, „rohkem, kui sellel on anda” ja „kahetsemine”. Saab minna sõnakasutuselt peenemaks küll, ainuüksi „süsihappegaasi emissioon” kõlab peenemalt. Ometi on pilgu täpsus pahatihti pilgu kitsus. Võib öelda, et massikommunikatsioonis ongi juhtunud nõnda, et inimkonna ökoloogilisest ületarbimisest on kitsendamisi saanud kliimasoojenemine ja sellest omakorda silmaklapistatud raev süsihappegaasi vastu. Mastaapne ja kompleksne kimbatus on suurlihtsustatud spetsiifiliseks süsihappegaasi-probleemiks, millel olla tehnoloogiline lahendus. Ometi pole süsihappegaasi üleliigne emiteerimine inimkonna ökohädade juurpõhjus, vaid pelgalt üks, kuigi kõige tuntum näide paljudest põhjustest. Taoline monofookuseline lähenemine võimaldab õilmitseda pseudodebattidel, mis raiskavad ainult aega, näiteks kliimamuutuse inimtekkelisuse küsimusel ja sellel, kas ja kuidas on võimalik ehitada imemassin, mis selle süsihappegaasi taas õhust välja imeb. Ses mõttes ongi palju täpsem öelda, et võtame looduselt rohkem, kui sel on anda, ja loodust on meile vaja. Kuigi see ei kõla just tippteaduslikult.