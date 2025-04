TRINOKKEL Richard Heinberg: viimane topeldumine

Poliitikud ja majandusteadlased räägivad kasvust entusiastlikult. Nad tahavad, et linnad ja SKP kasvaksid. Töökohtade arv, kasumid, ettevõtted ja tööstused peavad kõik kasvama; kui need seda ei tee, on midagi valesti ning tuleb tuvastada probleem ja see lahendada. Vähesed aga arutlevad kahekordistumise aja (doubling time) üle, kuigi see on kasvu mõistmisel oluline.