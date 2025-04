TRINOKKEL Kopli 93: kogukonna kohtumispaigad töötavad ühiskondliku lõhestumise vastu

Mis on Kopli 93?

Kopli 93 on Põhja-Tallinnas Kopli vanas rahvamajas asuv kogukonnakeskus ja säilenõtke eluviisi katselabor. Keskuse missioon on tõsta ja toetada Põhja-Tallinna inimeste heaolu ja valmisolekut tulevikuks. Toome inimesed kokku selleks, et taastada ja uuendada traditsioonilisi oskuseid ja teadmisi, et viljeleda keskkonnasõbralikku ja säilenõtket kohalikku eluviisi. Sellise eluviisi osaks on kogukonnasuhted ning mitmekesised oskused ja teadmised traditsioonilistest ja kaasaegsetest praktikatest. Kopli 93 tegutsevad kogukonnaaed, Tallinna esimene kogukonnamesila ning parandustöökoda. Seal toimuvad koolitused ja sündmused teemadel nagu puutöö, parandamine, kriisivalmidus, aiandus jne. Linnas on vähe kohti, kus tavaline inimene saaks käed külge panna ja päriselt katsetada uutmoodi harjumuste ja olemise viisidega. Kopli 93 on selles mõttes ainulaadne paik.