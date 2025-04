TRINOKKEL Eesti usalduse Ameerika mägedel

Me ei pruugi usaldusele kuigi palju mõelda, aga näiteks oma jope valveta garderoobi või koti lukustamata klassi jätmine on näited usaldusest teiste inimeste vastu, sest selliselt käitudes lähtume eeldusest, et enamus inimesi käituvad ausalt ning meie jope või kott on ka meie naastes alles. Sotsiaalteadlased nimetavad usku sellesse, et valdavalt käituvad teised meiega ausalt ja heatahtlikult või vähemalt mitte otseselt pahatahtlikult ja meie huvisid kahjustavalt, üldistatud usalduseks (edaspidi usaldus).