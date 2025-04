TRINOKKEL TOOMAS TRAPIDO: Minu lugu ehk kuidas oli midagi pildil valesti

Kõik see suunas mu mõtted jälle filosoofilistele radadele. Miks on nii, et ühed hävitavad loodust, teised aga püüavad loodust kaitsta ja see paistab kestvat aegade lõpuni? See ei tundunud kuidagi mõistliku ega kaugeltki mitte inspireeriva perspektiivina. Küsisin enda sees, kas maailmas on teistsuguseid elu korraldamise viise, kus me ei peaks võitlema? Ei üksteise ega loodusega. Kus inimesed elaksid tasakaalus ning see olemise viis oleks inspireeriv ja elujõuline. Sellest küsimusest sai alguse aastaid kestev teekond. Oluline ongi küsida. Parem üks hea küsimus, kui sada vastust.

Toimuva üle mõtiskledes pidin endale selgeks tegema, mis asi on majandus, miks see peab kasvama, kust tuleb võluväega nähtus nimega raha, mis paneb rattad käima. Nii saeketti liigutava hooratta kui metsaveoki rattad. Ilma rahata ei toimu ju suurt midagi ja vastupidi, kui mängus on raha, hakkab kohe hirmsasti toimuma. Majanduse toimimist uurides põrkasin korduvalt arusaamale, et kõige aluseks on konkurents, et konkurents viib edasi, tugevamad jäävad ellu ja nõrgemad... ütleme, et neist pole heas seltskonnas kombeks rääkida. See on ju loodusseadus, sest juba Darwin ütles nii. Samuti sain teada, et loodus on ressurss, mis omandab väärtuse seda väärindades. Metsas kasvaval puul erilist väärtust ei ole, hea küll, bilansis võib-olla küll, saab näiteks laenu võtta puud panti pannes. Aga tõelise ehk rahalise väärtuse omandab puu ikka mahasaetuna.