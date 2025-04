TRINOKKEL TOOMAS TRAPIDO: kutse rännakule ehk mis on need “Lood, mis loovad”

Mis raamat see siis õigupoolest on? Kõige täpsem oleks öelda, et see ongi üks lugu. Lugu algab kusagilt ja suubub kusagile, aga lood on nagu veed oma igaveses ringkäigus – nad tahavad liikuda, voolata. Lugudega luuakse ja juttudega juhitakse, seda teadsid juba meie esivanemad. Üha rohkem mõistetakse, et inimene toimib läbi lugude. Lood on inimese psüühikasse sügavalt sisse ehitatud, lood on inimese operatsioonisüsteem. Me räägime kogu aeg lugusid, iseendale ja teistele. Lood on elavad, isegi kui nad on tuhandeteks aastateks talveunne suikunud, ja lood mõjutavad maailma. Seetõttu tahan ka mina rääkida lugusid. Lugusid ühest teistmoodi olemisest, millele on raske mingit nime anda ja ei peagi. Loomulikult jutustan ma lugusid, mis on mulle olulised ja parim, mis juhtuda saab, ongi see, kui minu jutustatud lugu kedagi kõnetab.