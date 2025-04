TRINOKKEL Margaret Irval ja Eneliis Arpo: keskkonnasäästlikkus pole mööduv mood, vaid vajadus

Kas senised sammud jätkusuutlikkuse suunas on piisavad?

Positiivsest küljest saab aga öelda, et sotsiaalmeedia on hea tööriist ka selleks, et mõjutada inimesi jätkusuutlikumalt käituma. Tänu sotsiaalmeedia kajastusele on moodi läinud näiteks teise ringi kauplustes ostlemine ja osa rõivabrände on astunud väikseid samme jätkusuutlikkuse poole. Kuid suhtumine tarbimisse pole palju muutunud. Üle tarbida saab ka teise ringi tooteid ja peale selle on teise ringi poodide tootevaliku vallutanud samuti kiirmood ning on keeruline „kaltsude” vahelt leida midagi kvaliteetset. Kiirmoekettide algatatud jätkusuutlikkuse kampaaniad suunavad inimesi iroonilisel kombel tihti siiski aina uusi tooteid soetama, näiteks meetodil, et „too oma tekstiilijäätmed meile ja teeme sulle sinu järgmiselt ostult 50-protsendilise soodustuse”.