TRINOKKEL Henri Holtsmeier ja Karola Kivilo: aktivismis tärganud armastus

Krundil ehitamisel on kogukonnast palju abi olnud. Ühega parandasime kaevu, teistega paigaldasime veevärki, kolmas aitas puistevilla paigaldusega. See on võimestav. See on jõud, mis on tugevam kui süsteemi ahelad, ühtede-nullide arvestamine. Kogukonna abita ei oleks me jõudnud siia, kus täna oleme.

Võrratult hinge täitev kogemus on jalutada krõbedal talveõhtul tähistaeva all, ainus valgus tulemas naabermajade tuledes akendest. Need valgust kumavad aknad olid kõige hallimatel ja hämaramatel talveõhtutel mu eluliin. Need meenutasid mulle aina uuesti ja uuesti, et ma ei ole üksi, mu ümber on mu kaasteelised, kellega koos inimeseks olemise kogemust jagame. Individuaalsus ja iseseisvus on sama suur nagu on see Eesti riigil ja Emajõe vee voolul. Oleme läbipõimunult seotud kõigi ja kõige heaoluga me ümber.