TRINOKKEL MARILIIS KÕUTS: tasakaalust väljas elu

Tegelikult me ei tea, kuidas tulevik päriselt kujuneb. Küll aga võime kindlad olla, et lõpptulemust ei mõjuta see, millise filosoofilise, poliitilise või majandusliku nurga alt me oma kimbatust vaatame, analüüsime, ignoreerime või olematuks argumenteerime.

Viidatud allikad:

Dokl, M., Copot, A., Krajnc, D., Van Fan, Y., Vujanović, A., Aviso, K.B., Tan, R.R., Kravanja, Z. and Čuček, L., 2024. Global projections of plastic use, end-of-life fate and potential changes in consumption, reduction, recycling and replacement with bioplastics to 2050. Sustainable Production and Consumption, 51, pp.498-518.

Gielen, D., Gorini, R., Wagner, N., Leme, R., Gutierrez, L., Prakash, G., Asmelash, E., Janeiro, L., Gallina, G., Vale, G. and Sani, L., 2019. Global energy transformation: a roadmap to 2050. https://www.irena.org/publications/2019/Apr/Global-energy-transformation-A-roadmap-to-2050-2019Edition

Haberl, H., Wiedenhofer, D., Virág, D., Kalt, G., Plank, B., Brockway, P., Fishman, T., Hausknost, D., Krausmann, F., Leon-Gruchalski, B. and Mayer, A., 2020. A systematic review of the evidence on decoupling of GDP, resource use and GHG emissions, part II: synthesizing the insights. Environmental Research Letters, 15(6), p.065003.

Jackson, T., 2016. Prosperity without growth: Foundations for the economy of tomorrow. Routledge.

Krausmann F., Lauk C., Haas W and Wiedenhofer D., 2018 From resource extraction to outflows of wastes and emissions: the socioeconomic metabolism of the global economy, 1900–2015 Glob. Environ. Change 52 131–40

Raworth, K., 2014. Will these Sustainable Development Goals get us into the doughnut (aka a safe and just space for humanity)?

Ritchie, H., Rosado, P. and Roser, M., 2020. “Energy Production and Consumption” Published online at OurWorldinData.org. Retrieved from: 'https://ourworldindata.org/energy-production-consumption' [Online Resource]

Victor, P.A., 2019. Managing Without Growth: Slower by Design, Not Disaster (Elgar, ed. 2, 2019)

Wiedenhofer, D., Virág, D., Kalt, G., Plank, B., Streeck, J., Pichler, M., Mayer, A., Krausmann, F., Brockway, P., Schaffartzik, A. and Fishman, T., 2020. A systematic review of the evidence on decoupling of GDP, resource use and GHG emissions, part I: bibliometric and conceptual mapping. Environmental Research Letters, 15(6), p.063002.

Tartu Ülikooli siirdeuurijate artikkel: https://novaator.err.ee/1609550716/siirdeuurijad-usk-tehnoloogia-koikvoimsusesse-teeb-meile-praegu-karuteene