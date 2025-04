TRINOKKEL JAAK-KRISTIAN SUTT: meile tuttava maailma lõpp ei ole veel maailmalõpp

Selline on lühidalt ja väga üldistatult kontekst, mis on pannud üha enam mõtlejaid ja teadlasi rääkima võimalusest, et senine kõige kasv saab otsa ning meil tuleb hakata mõtlema, kuidas tulla toime saabuva kahanemisega, et selles inimväärikus säilitada. Sellist maailmapildi uuendamise vajadust on aga paljudel väljakujunenud arusaamadega inimestel väga raske aktsepteerida. Selle raskuse võtab kõnekalt kokku käibetõde, et meil on lihtsam kujutada ette maailma lõppu kui praeguse maailmakorra aluseks oleva neoliberaalse kapitalismi lõppu. See on ka põhjus, miks suhtutakse tõrjuvalt majanduskasvu paradigmat kritiseerivasse tasaarengusse – teooriasse, mis kujutab endast kõige kaugemale minevat alternatiivi kasvumajandusele, ja mis näeb ette riikide majanduste ümberstruktureerimist nii, et need ei oleks kasvust sõltuvad. See tähendab ka ressursikasutuse ja tarbimise vähendamist kui ainuvõimalikku teed sotsiaalse õigluse, ökoloogilise jätkusuutlikkuse ja heaolu parandamiseks.

Senises maailmapildis kinni olemise kirjeldamiseks on Briti mõtleja Dougald Hine ülal toodud kapitalismi lõpu võimatuse näidet laiendanud, öeldes, et lihtsam on ette kujutada maailmalõppu kui meile tuttava ja harjumuspärase maailma lõppu. Hine on koos inglise kirjaniku Paul Kingsnorthiga – mõlemad on endised keskkonnaaktivistid, kes jõudsid juba üle kümne aasta tagasi veendumusele, et ökoloogilise globaalprobleemi juurpõhjused on eelkõige kultuurilised – kirjutanud, et praegusesse kitsikusse jõudmise peamiseks põhjuseks on takerdumine ekslikesse ideedesse. Üheks peamiseks nendest ideedest võib julgelt pidada progressimüüti, mis omakorda põhineb loodusmüüdil. Esimene kinnitab, et meie osaks on ülevus, teine, et see ülevus on saavutatav tasuta. Mõlemad müüdid on teineteisega tihedalt seotud ja mõlemad asetavad inimese muust maailmast eraldi, mõlemad on osaks tsivilisatsiooni pöördumatu võidukäigu kujutlusest. Me räägime endile, et inimene on ainus liik, kes on kunagi loodusega võidelnud ja võitnud.