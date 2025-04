TRINOKKEL Süsteemimõtleja Nate Hagens: Suurest Lihtsustumisest võib saada suurim sündmus inimkonna ajaloos

Suure Lihtsustumise mõistmiseks tuleb alustada sellest, et inimesed on alati olnud ja on ka tulevikus probleemilahendajad. Me uuendame ja leiutame lahendusi ning kui me ühendame oma ideed energia, materjalide ja tööga, sünnivad sellest tööriistad. Seda tehes kulutame me alati energiat. Praegu on inimeste loodud süsteemi energiatarve 100 miljardit barrelit naftaekvivalenti (ainult nafta aastatarve on hetkel umbes 35 miljardit barrelit – toim).

Me oleme aeglaselt, kuid üha kiirenevas tempos väljumas holotseeni stabiilsetest tingimustest, me ületame mitmeid erinevaid planetaarseid piire. Kliimamuutus on pelgalt üks neist.

Kui inimene kasutab tööks oma lihasjõudu, näiteks kraavi kaevamiseks või käsikäru lükkamiseks, kulutab ta päevas energiat umbes 0,6 kilovatt-tundi (ca 850kcal – toim.). Võrdluseks: barrel naftat sisaldab 1700 kilovatt-tundi energiat. Nii võib öelda, et üks naftabarrel teeb ära umbes ühe inimese viie aasta töö. Meil aga on praegu kasutada sada miljardit barrelit. Meie tänast majandust toetavad masinad, tehnoloogilised leiutised, mille kõigi töö koguvõimsus on võrreldav 500 miljardi inimese omaga.

Nate Hagens Foto: Misty Stinnett/ISEOF

​Nate Hagens on energia- ja tulevikuuuringutega tegeleva mõttekoja The Institute for the Study of Energy & Our Future (ISEOF) tegevjuht. ISEOF otsib koostöös juhtivate ökoloogide, energiaspetsialistide, poliitikute ja süsteemimõtlejatega võimalusi, kuidas ühiskonnad saaksid kohaneda väiksema energia- ja ressursikasutusega elustiilidega.

Nate juhib taskuhäälingu sarja "The Great Simplification", kus ta vestleb ekspertidega energiast, ökoloogiast, valitsemisest, tehnoloogiast ja majandusest, et pakkuda süsteemset vaadet meid ümbritsevale maailmale.

Pärast kümmet aastat finantsvaldkonnas töötamist lahkus Nate Wall Streetilt, et uurida energia, ökoloogia ja majanduse vastastikmõjusid ning nende mõju inimkonna tulevikule. Ta oli populaarse veebilehe "The Oil Drum" peatoimetaja, kus analüüsiti ja arutleti globaalse energiavarustuse ning eesootava energiaülemineku teemadel.

Ta on raamatute "Reality Blind: Integrating the Systems Science Underpinning Our Collective Futures, Vol. 1" ja "The Bottlenecks of the 21st Century" kaasautor, lisaks koostab ta õppematerjale ja meediasisu, mis käsitlevad energiat, majandust ja keskkonda. Tal on finantsmagistri kraad Chicago Ülikoolist ja doktorikraad loodusressursside valdkonnas Vermonti Ülikoolist.