MIHKEL KUNNUS Trinokkel alustab. Inimkond ja Eesti on murranguliste muutuste lävel

Näiteks geopoliitika analüütik Peter Zeihan nimetab seda protsessi oma vaatenurgale omaselt deglobaliseerumiseks. Tema „ Maailma lõpp on alles algus. Globaliseerumise kokkukukkumise kaardistamine” (e.k. 2024) sobinuks hästi Trinokli raamatusarja avaraamatuks, sest Zeihan seletab väga mõistetavalt (kuid mitte ammendavalt!), miks senine elukorraldus aina kiiremalt laguneb. Ainuüksi demograafilistest protsessidest piisab. Aga on veel raskestiennustatavad poliitilised tegurid, on ammu ennustatult kuhjuvad keskkonna- ja kliimaprobleemid, aga lisaks ka täiesti uued ja enneolematud tegurid nagu näiteks tehisaru ja hormonaalsüsteemi häiriv kumuleeruv plastireostus. Zeihani visandatud üldraamistik on päris õige, aga selles raamistikus tehtud osad konkreetsemad ennustused on juba praegu valed, sest poliitilised otsused osutusid sootuks teistsugusteks. Deglobaliseerumine küll, aga hoopis teisiti!

Foto: Repro raamatust

«1945. aastast alates on maailm olnud parem kui kunagi enne. Parim, mis saab üldse kunagi olema. Ja see on poeetiline moodus öelda, et praegune ajastu, praegune maailm – meie maailm – on hukule määratud. 2020. aastad näevad veel tarbimise ja tootmise kollapsit ja investeerimise ning kaubanduse kokkukukkumist peaaegu igal pool. Globaliseerumine puruneb kildudeks. Muutudes millekski regionaalseks. Rahvuslikul tasandil olevaks. Millekski väiksemaks. Ja see läheb kulukamaks. Teeb elu aeglasemaks. Ja eelkõige halvemaks. Mitte ükski majandussüsteem, mida võib ette kujutada, ei suuda funktsioneerida selles tulevikus, mis meid ees ootab. See allakäik saab olema pehmelt öeldes häiriv. Meil on oma maailma rajamine aastakümneid aega võtnud. Ettekujutus, et me kohandume kergesti ja kiiresti niisuguse titaanliku lahtihaakimisega, tähendab suuremat optimismi, kui ma olen võimeline oma vaimusilmas nägema. Kuid see ei tähenda seda, et mul ei oleks midagi öelda. Esiteks tuleb miski, mida ma nimetaksin «edu geograafiaks». Kohapealsuse tasand muutub tähtsaks. Väga tähtsaks.»